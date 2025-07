Scontro a Cavi di Lavagna alle 16.30 in via Lombardia tra un’auto ed una moto. Le due persone di mezza età che viaggiavano sulla due ruote hanno riportato traumi. Soccorse dal medico del 118, dalla Croce Verde e dalla Croce Rossa di Lavagna, sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul posto, per accertare dinamica e responsabilità, la polizia di Stato.

» leggi tutto su www.levantenews.it