Colpo per il futuro per lo Spezia: ufficiale l’arrivo di Vittorio Chiabotto, che torna in prestito al Bra

Un colpo in prospettiva per lo Spezia, che negli scorsi minuti ha annunciato l’acquisto di Vittorio Chiabotto, centrocampista classe 2007 che arriva da svincolato dopo una stagione da protagonista in serie D con il Bra. E proprio il Bra, dopo la promozione in Serie C, avrà ancora a disposizione il calciatore per un’altra annata. Nel comunicato dello Spezia, infatti, si annuncia l’immediato prestito del ragazzo, che il prossimo campionato giocherà nuovamente con la squadra di Cuneo: ha firmato per il club bianco fino al 30 giugno 2028.

Centrocampista dinamico e dai piedi buoni, Chiabotto era arrivato alla Spezia nel pomeriggio di ieri, svolgendo le visite mediche e firmando il suo nuovo contratto – triennale – con il club di via Melara. Per lui un percorso già stabilito dal direttore sportivo Stefano Melissano, che in conferenza stampa aveva annunciato l’acquisto del ragazzo, definito ‘un’operazione per il futuro‘. Diciotto anni da compiere il prossimo 26 luglio, Chiabotto si era messo in mostra nello scorso campionato di D, venendo anche convocato dalla rappresentativa di categoria per disputare il Torneo di Viareggio. Ha dato una grande mano al Bra a ritrovare la terza serie dopo undici anni mettendo anche a segno tre reti in ventisette presenze nella sola regular season, alle quali vanno aggiunte altre quattro nella Poule Scudetto.

