Diritti, Ghio (PD): “Governo garantisca pieno riconoscimento dei figli delle coppie di due madri “Presentata interrogazione al ministro Piantedosi”

Roma. “Continuare a far subire discriminazioni ai bambini è una ingiustizia intollerabile, soprattutto se riguarda questioni basilari come l’ottenimento della carta di identità. Per questo chiediamo al ministro Piantedosi quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena attuazione della sentenza della Corte Costituzionale e assicurare su tutto il territorio nazionale il riconoscimento effettivo dei figli di coppie omogenitoriali, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore e del diritto all’uguaglianza”. Così la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera Valentina Ghio che, con i colleghi Bakkali, Scarpa, Furfaro, Forattini, Pandolfo, Ferrari, Girelli, Malavasi ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Interno.

“Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede la possibilità per la madre non biologica, all’interno di una coppia formata da due donne, di essere riconosciuta come genitrice del minore nato in Italia a seguito di una procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero, purché nel rispetto della normativa vigente nel Paese dove la procedura è stata eseguita. La pronuncia ribadisce inoltre che il superiore interesse del minore debba essere il principio guida del diritto di famiglia, anche qualora ciò implichi il superamento di modelli familiari tradizionali. Il figlio nato mediante tecniche di PMA, se voluto e cresciuto da entrambe le madri, ha il diritto di essere riconosciuto legalmente come figlio di entrambe. In diversi comuni italiani il riconoscimento della doppia maternità avviene da anni, in questi giorni è accaduto anche a Genova con la nuova amministrazione della Sindaca Salis, ma spesso ci sono molte difficoltà, in particolare di carattere burocratico e amministrativo.

» leggi tutto su www.genova24.it