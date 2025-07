Donati alla Pubblica Assistenza i fondi raccolti nella cena con Beppe Carletti dei Nomadi

Consegnati alla Pubblica Assistenza Luni, da parte della Sindaca Katia Cecchinelli, della Giunta e dei Consiglieri Comunali, 970 euro, ricavati dalla cena di beneficenza organizzata a Colombiera. Nell’ambito delle iniziative legate alla Mostra Fotografica di Guido Harari, Tower of song, nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni, dopo l’incontro, il 9 luglio, con Beppe Carletti e la figlia Elena, si è tenuta, alla presenza del noto musicista dei Nomadi, una cena di beneficenza presso la Piazzetta Primo Maggio. C’è stata una bella ed emozionante partecipazione: Beppe non ha risparmiato saluti ed abbracci con tutti i partecipanti. Sono stati raccolti anche 300 Euro, da parte dell’Associazione “Gli amici di Augusto”, donati all’Associazione Augusto per la vita, per la lotta contro i tumori. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno collaborato all’evento, al Bar Ovidio, al Ristorante Officina dei Sapori, al Panificio Montebello, all’Azienda Agricola La Colombiera, all’Azienda Agricola Il Torchio, all’Agriturismo Le Vispe e a Ca’ Lunae Bosoni.

L’articolo Afea denuncia: “Malati convocati a visite scadute, negli ospedali militari carenza di personale” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com