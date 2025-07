Femminicidio di Sestri Levante, Gian Paolo Bregante condannato a 15 anni

Genova. La Corte di assise di Genova, presieduta dal giudice Massimo Cusatti ha condannato a 15 anni di carcere Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi di Sestri Levante che il 19 settembre 2024 ha ucciso la moglie Cristina Marini, 72 anni.

Il sostituto procuratore Stefano Puppo aveva chiesto 12 anni, ma i giudici a differenza dell’accusa non hanno ritenuto sussistenza l’attenuante della provocazione, ma solo quella delle generiche e del risarcimento del danno. Bregante nella scorsa udienza aveva fatto dichiarazioni spontanee: tra le lacrime aveva raccontato ai giudici di una vita passata insieme: “Io la amavo – aveva detto – e ho tentato di salvarla in ogni modo, ma quel giorno non ho capito più niente e le ho sparato”

