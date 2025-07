I giovani leghisti spezzini hanno una nuova guida: è Giulia Giorgi

Giulia Giorgi è la nuova coordinatrice provinciale della Lega Giovani. La nomina è stata ufficializzata dal nuovo coordinatore regionale Andrea Bonfà che ha parlato di “scelta migliore per rilanciare e far crescere il movimento giovanile sul territorio spezzino. Grazie alla sua esperienza sono sicuro che riuscirà a coinvolgere nuovi ragazzi e ragazze e fare un ottimo lavoro”. Queste le prime dichiarazioni dell’ex assessore comunale spezzina: “Desidero ringraziare sinceramente il Coordinatore Regionale Andrea Bonfà e il segretario provinciale Stefania Pucciarelli per la fiducia riposta in me: assumo questo ruolo con entusiasmo e senso di responsabilità, con l’obiettivo di rappresentare al meglio i giovani del nostro territorio. Oggi più che mai è fondamentale riportare i giovani al centro della vita politica, dopo anni di crescente disinteresse. Serve ascolto, coinvolgimento e iniziative concrete per farli tornare protagonisti del futuro del nostro Paese”. Pucciarelli si dice sicura della “serietà ed esperienza di Giulia”.