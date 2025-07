I piccoli proprietari contro Salis: “Inaccettabile usare i servizi sociali per giustificare l’aumento Imu”

Genova. “Accogliamo con profondo rammarico e preoccupazione le prime dichiarazioni della sindaca Salis in merito all’aumento Imu sugli immobili affittati a canone concordato. È un provvedimento che colpisce proprio quei piccoli proprietari che hanno fatto una scelta responsabile, sociale e collaborativa verso la città“. A scriverlo in un comunicato è Valentina Pierobon, presidente di Asppi, l’associazione dei piccoli proprietari immobiliari.

“C’è uno sbilancio di 50 milioni, come abbiamo detto quando ci siamo insediati – aveva spiegato la sindaca -. Ovviamente le scelte sono sotto gli occhi di tutti. Si può fare una scelta, come sta facendo ad esempio il governo del nostro Paese, di tagliare i servizi. Io sono arrivata, ho trovato un uno sciopero delle maestre dei servizi 0-6 anni che vivono e lavorano in condizioni inaccettabili. Abbiamo trovato 26 milioni aggiuntivi, purtroppo l’alternativa che abbiamo avuto di fronte è stata questa”.

