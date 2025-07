Il Castello di Madrignano si veste a festa per Santa Margherita

Questo fine settimana – venerdì 18, sabato 19, domenica 20 luglio – torna al Castello di Madrignano la tradizionale festa patronale di Santa Margherita. Un appuntamento storico che vede impegnati il Comitato di Santa Margherita, con la collaborazione della Pro Loco “I due castelli”, dell’ Associazione “Il Castagneto” e con il patrocinio del Comune di Calice al Cornoviglio.

Alla parte religiosa della Festa in onore di Santa Margherita con la celebrazione dei riti canonici, si affianca la festa di tutta la comunità e quest’anno con il piacere di vedere inserita la sagra nel Percorso del Biologico e del Gusto della Val di Vara. Camera di Commercio sarà presente domani sera con lo stand dei prodotti tipici locali. Un’occasione per gustare la cucina tipica dei nostri luoghi e per fare conoscere le bellezze naturali e architettoniche di Calice. Durante le serate della Festa è possibile compiere visite guidate al Castello Malaspina e al suo museo accompagnati dalle guide di Zoe Cooperative.

