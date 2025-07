Illuminazione pubblica ad Albissola: iniziati gli interventi di rigenerazione

Albissola Marina. Sono iniziati i primi interventi di rigenerazione dei punti luce nelle vie piazze del centro storico. Né dà notizia il vicesindaco Luigi Silvestro che aggiunge “dopo l’estate e per i prossimi 18 mesi proseguiranno i lavori per la sostituzione dei corpi luce più vecchi e il riammodernamento degli impianti a servizio di tutti i quartieri di Albissola”.

E’ partito quindi il Piano di Riqualificazione dell’Illuminazione. L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro a esclusivo carico del nuovo gestore del servizio della illuminazione pubblica.

“In questi giorni – continua Silvestro – sono già in corso i primi interventi di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e di mercurio, ioduri metallici, alogene, con nuove luci a Led di ultima generazione a servizio delle vie e piazze del centro storico e aree limitrofe. Terminato questo primo lotto dei lavori nelle vie del centro storico, le lavorazioni proseguiranno poi nelle zone esterne del centro, compatibilmente con la fattibilità operativa e cercando di limitare allo stretto necessario i disagi per la cittadinanza. Gli interventi di riqualificazione e di adeguamento dei vari impianti più vetusti e che necessitano anche di lavori edili, saranno rimandati alla fine della stagione estiva proprio per arrecare meno disagio possibile ai residenti. Ad esempio nella stagione autunnale si è già programmato di operare su via Ines Negri – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici – a servizio della illuminazione di detto quartiere, per rifare completamente la sua linea elettrica interrata che risulta guasta e danneggiata in vari punti e pertanto necessita di una sostituzione integrale al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto”. Ecco che cosa prevede il piano complessivo del riammodernamento dell’illuminazione pubblica.

