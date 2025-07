L’azione della Polizia Locale si è intensificata, come ogni estate, anche nei controlli sulla movida cittadina e la sicurezza urbana. Sabato pomeriggio, due minori in stato di alterazione da alcolici sono stati trovati in piazza Europa con bevande alcoliche nello zaino. I minori sono stati affidati ai genitori, mentre è partita un’indagine che ha portato alla sanzione amministrativa di un minimarket etnico vicino alla stazione ferroviaria, responsabile della vendita illecita.

L’articolo Minori alterati con alcol negli zaini in pieno pomeriggio, sanzionato esercizio che glielo aveva venduto proviene da Città della Spezia.

