Savona. E’ morta Leandra Rosso, la cinquantunenne savonese investita da un’auto a Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena.

La donna mentre stava andando a fare colazione (poco prima delle 5 del mattino) è stata colpita da un’auto che, secondo alcuni testimoni, si sarebbe dileguata.

Immediato l’intervento dei soccorsi ma purtroppo per la donna, originaria di Savona che si era trasferita da qualche anno in Emilia Romagna, non c’è stato più nulla da fare.

