Ordigno recapitato in Via Taviani: lavoratori rientrati, proseguono le indagini

Questa mattina le decine di lavoratori della palazzina di Via Taviani, dove nella giornata di ieri era stato recapitato un pacco contenente un ordigno bellico fatto poi brillare in serata, sono tornati nei loro uffici e hanno ripreso il lavoro da dove lo avevano lasciato. Si è tornati alla normalità nello stabile del quartiere Vailunga mentre la Digos, piombata sul posto nell’immediatezza dell’allarme, sta procedendo a eseguire tutti gli accertamenti del caso avvalendosi della massima collaborazione da parte dei Carabinieri. Tra le piste da valutare e sulle quali si lavora c’è anche la possibile azione isolata di un singolo protagonista di un gesto intimidatorio nei confronti della società di recupero crediti, alla quale il pacco con l’ordigno era stato indirizzato e consegnato. Solo una pista da valutare, non l’unica.

L’involucro è stato esaminato con attenzione dagli esperti: non presentava in ogni caso elementi di particolare interesse. Non c’erano lettere ad accompagnarlo o altri elementi che condurrebbero alla matrice politica e al momento, in ogni caso, non ci sono state rivendicazioni. All’interno però era presente un proiettile di mortaio senza detonazione. Questo elemento è stato scoperto successivamente, ma alla consegna del pacco in Via Taviani – e sulla base di quanto segnalato dalla direzione centrale milanese della società – hanno capito immediatamente che era necessario allertare il 112. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco i lavoratori di tutta la palazzina sono stati fatti evacuare. Con l’arrivo degli artificieri e della Polizia scientifica sono stati fatti ulteriori rilievi per poi isolare l’ordigno e, in serata, farlo brillare in sicurezza, in un cantiere. In più quartieri della città è stato udito nitidamente lo scoppio.

