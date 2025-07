Parco delle Clarisse aperto nei tardi pomeriggi del weekend

Il Comune della Spezia informa che il Parco delle Clarisse osserverà il seguente orario estivo: sabato e domenica dalle 17 alle 19.30 con ingresso gratuito. Per chi ancora non l’avesse visitato dopo i lavori di restauro, all’inizio del 2025 sono stati ultimati i primi lavori di recupero con l’apertura al pubblico del Convento delle Clarisse. Dall’inaugurazione ad oggi hanno trovato nuovamente una collocazione cinque epigrafi marmoree che provenivano dal convento e dalla chiesa, custodite nei depositi del Museo Civico che sono state recentemente restaurate. La prima, collocata presso la porta della chiesa di Santa Cecilia, riporta la data del 18 settembre 1594, anno di consacrazione della chiesa del convento da parte di Giovanni Battista Salvago, vescovo della diocesi di Luni Sarzana dal 1590, membro di una nobile famiglia genovese e diplomatico alla corte imperiale. La seconda epigrafe, collocata presso la porta del convento, ha un’iscrizione, in parte abrasa, che riporta la data del 22 maggio 1729 quando la chiesa conventuale e l’altare maggiore furono intitolate a santa Cecilia. La terza epigrafe, datata 1789, è stata donata al convento da Mariano Pensa, monaco olivetano Superiore del monastero di Nostra Signora delle Grazie. La quarta epigrafe apposta sull’altare dedicata a Maria, fu fatta costruire da Iacopo Barbarossa, appartenente ad una famiglia spezzina di antica nobiltà. E l’ultima epigrafe risalente al 1787 ricorda la dedicazione di un altare a santa Rosalia. Recentemente sono stati anche trasferiti nell’area delle Clarisse alcuni dei pezzi superstiti del recinto dell’albero della libertà: frutto della rivoluzione francese esso era una vera e propria pianta vegetale (a volte solo asta o palo di legno) decorato con nastri tricolori, bandiere e incoronato col berretto frigio rosso. Costituiva il fulcro di cerimonie civili: giuramento dei magistrati, falò di diplomi nobiliari e anche per festeggiamenti rivoluzionari.

