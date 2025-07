“Parole ubikate in mare” ad Albissola, il 18 luglio incontro con Oscar Farinetti

Albissola Marina. Per la rassegna letteraria “Parole ubikate in mare”, venerdì 18 luglio alle 21.15 in piazza della Concordia Albissola Marina è in programma l’incontro con lo scrittore e fondatore di Eataly Oscar Farinetti, che presenterà il libro “Hai mangiato?” (Slow Food).

La guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi popolano le pagine del nuovo libro di Oscar Farinetti il cui titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse “Hai mangiato?”.Il cibo come cura, come passione, come relazione, come momento di condivisione, c’è tutto questo sulle tavole, ai fornelli e tra i personaggi del libro. Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici e episodi della vita quotidiana regalandoci racconti coinvolgenti e ritratti originali.

