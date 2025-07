Porto Venere, nessun passo indietro della maggioranza che ha perso un consigliere. Sturlese: “Continueremo a lavorare con serenità”

Nessun passo indietro. Il sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, e la maggioranza che la sostiene hanno preso atto dell’appello ad andare a elezioni anticipate fatto da parte dell’opposizione nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri, respingendo ogni richiesta e ostentando serenità nonostante le recenti dimissioni del consigliere Angelo Zignego e l’impossibilità di sostituirlo a causa del rifiuto posto dai tre non eletti presenti nella lista.

“Il resto della maggioranza continuerà a lavorare serenamente anche senza Zignego e con un consigliere in meno. La popolazione e gli elettori – ha dichiarato Sturlese dopo la lettura dell’appello fatta dal consigliere di opposizione Paolo Negro – non hanno motivo di credere che chi è rimasto non governerà con adeguata serenità. Prendo atto della vostra richiesta, ma cadrà nel vuoto”.

Alle parole del sindaco ha fatto eco il vice Emilio Di Pelino: “Non ci saranno riflessi negativi sull’attività politica e amministrativa. Andremo avanti sino a fine mandato e cittadini possono stare tranquilli: non ci saranno mancanze. Da parte nostra non c’è nessun imbarazzo, semmai lo deve provare chi specula su questa situazione e chi ha tradito la fiducia dei cittadini non accettando il posto in consiglio comunale”.

La replica da parte dell’opposizione è arrivata sulle prime ancora per bocca di Negro. “Il nostro appello non è frutto di fantasia: Zignego ha detto a persone a lui vicine che ha avuto un litigio con l’assessore Carassale e che ci siano consiglieri stanchi è innegabile, visto che da tempo si stanno lamentando per le problematiche amministrative. E per questo i cittadini non stanno tranquilli. Sapevamo che la nostra richiesta sarebbe caduta nel vuoto, ma ci abbiamo provato pensando che i primi a beneficiarne sareste voi. Non state facendo una bella figura”.

