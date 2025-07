Sampdoria, il CEO Fredberg: “Tifosi, non giudicate ora. Prometto che lavoreremo duro”

Genova. “Prima di tutto sono onorato di unirmi a questo club con la sua storia: significa tanto per me. Ho avuto solo buone impressioni. Ci sono cose nel calcio che non si possono comprare con i soldi, sono la storia e la cultura e penso siano cose di cui la Sampdoria è ricca”. Queste le prime parole di Jasper Fredberg, neo CEO della Sampdoria intervistato sui canali ufficiali del club blucerchiato.

La scelta di andare alla Samp è arrivato da un sentimento interno nato dopo aver seguito la squadra: “Ho lasciato l’Anderlecht e dopo quello sono stato contattato da persone che volevano sapere se fossi interessato a sentirne di più della Sampdoria. Quello è stato il primo incontro. Ho iniziato a seguire il club, più iniziavo a sentire e più nello stomaco è inizata a crescermi una sensazione. Si possono prendere decisioni con la testa e con il cuore, questa per me è stata una decisione di cuore. Avevo altre possibilità ma c’era qualcosa che mi diceva che la decisione doveva essere questa”.

