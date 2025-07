San Colombano: una ventenne in codice rosso conn Drago al San Martino

Gravissima una ventenne coinvolta in un incidente avvenuto poco dopo le 19.00 in località Bevaggi, territorio comunale di San Colombano lungo la statale 225 della Fontanabuona. Sul posto è intervenuto il medico del 118 e la Croce Verde di Carasco. La ragazza politraumatizzata è stata imbarcata in codice rosso sull’elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato da Sestri Ponente, e trasportata al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.

