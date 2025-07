Sanità, Uil sul rapporto Crea: “Dati positivi, ma i ritardi strutturali restano irrisolti”

Liguria. Secondo quanto emerge dal rapporto Crea Sanità 2025, la Regione Liguria si colloca tra le sei realtà regionali italiane con i migliori livelli di tutela della salute, con un indice di performance complessivo pari al 47%, in sesta posizione su 21 Regioni, ben al di sopra della media nazionale del 38%. Secondo la Uil “è un dato che premia in parte la tenuta del sistema sanitario ligure, ma che non deve illudere, perché dietro a questi numeri si nascondono ritardi strutturali che, anno dopo anno, restano sostanzialmente irrisolti”.

L’analisi della Uil

