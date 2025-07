‘Santa’: ex ospedale di via Arpe; procedimento per annullare permesso a costruire

Dall’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”

Con un provvedimento datato 14 maggio 2025 l’ Ufficio Territorio Ambiente del Comune di Santa Margherita Ligure ha comunicato a Cobalto 3 S.r.l. l’avvio del Procedimento Amministrativo per l’annullamento d’ufficio del “Permesso di Costruire Convenzionato” relativo al complesso di via Fratelli Arpe, già sede dell’ospedale di S. Margherita Ligure.

L’Amministrazione comunale ha contestato alla “Cobalto 3” quanto segue:

La relazione tecnica non risulta conforme a quanto previsto dalle norme che consentono l’applicazione del cosiddetto “volume premiale”, norme che, comunque, si applicano solo ad edifici esistenti e non a quelli derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione.

Il volume degli edifici da costruire, asseverato dal progettista, risulta essere inferiore di circa mc. 1250 rispetto a quello reale.

Al Comando Vigili del fuoco è stata comunicata l’esistenza ai fini di interventi antincendio della vasca di accumulo permanente di acqua. La stessa vasca che all’Amministrazione comunale era stata indicata quale vasca di laminazione che ha lo scopo di regolazione idraulica delle acque meteoriche, vasca che non è funzionalmente compatibile con la suddetta duplice funzione.

Nella relazione asseverata del progettista non risultano rispettate, fra due dei tre edifici da costruire, le distanze minime di metri 10 previsti dalla normativa vigente in materia.

