‘Santa in giallo’ è anche junior: gli eventi per i più piccoli

Dalla direzione artistica di Santa in Giallo

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025 a Santa Margherita Ligure debutta Santa in Giallo: un nuovo festival letterario, che dedica uno spazio speciale anche ai giovani lettori. “Santa in Giallo Junior” è infatti parte integrante della manifestazione maggiore: ha un programma ricco di incontri, letture animate, laboratori, in collaborazione con le scuole del territorio. Al termine ci sarà la consegna dei premi riservati agli autori di un genere letterario per ragazzi che sta sempre di più prendendo piede.

