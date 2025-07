Dall’ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Si informa che da lunedì 21 a mercoledì 23 luglio verranno eseguiti lavori di asfaltatura in una parte di via Villa Carmelo (dal civico 21 al civico 51). Per questo intervento, a causa della ridotta larghezza della carreggiata, si renderà necessaria la chiusura totale della strada nella fascia oraria 8:00 – 17:30 (viabilità regolare dalle 17.30 alle 8.00). Il transito sarà garantito attraverso via San Bernardino e Villa Azaro – Loto.

