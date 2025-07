Sui social inneggiavano a nazismo, odio razziale, superiorità bianca e violenza su immigrati e gay

C’è anche uno spezzino tra i giovani indagati per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa perquisiti dai carabinieri nell’ambito di un’operazione della Procura di Brescia. Ventinove persone sono sospettate di appartenere a gruppi virtuali di estrema destra attestati su posizioni

radicali neonaziste, accelerazioniste, suprematiste, xenofobe e antisemite oggetto di un’indagine a cui ha contribuito anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il gip Alessandro D’Altilia ha disposto oggi una misura cautelare nei confronti di un 21enne bresciano, mentre la sostituto procuratore Caty Bressanelli ha ordinato una serie di perquisizioni nei confronti di 26 soggetti in diverse città d’Italia.

L’indagine, condotta dall’articolazione anticrimine di Brescia del Ros, è stata avviata nel dicembre del 2023 e si è sviluppata inizialmente attraverso il costante monitoraggio tecnico dei profili social Telegram e Tik Tok del ventunenne. Il giovane avrebbe propagandato idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico, anche minimizzando e negando la Shoah, a partecipato a diversi gruppi virtuali della piattaforma Telegram con scopi come ncitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, nazionali o religiosi e infine facendo apologia del fascismo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com