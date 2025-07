Teatro Chiabrera, approvata la variante per il recupero delle sale decorate e lo stralcio della passerella esterna

Savona. La Giunta comunale di Savona ha approvato, nella seduta odierna, una perizia di variante tecnica relativa ai lavori di valorizzazione del Teatro Chiabrera che prevede lo stralcio di alcune lavorazioni dal presente appalto, in particolare la passerella esterna che collega il piano del ridotto alla scala di sicurezza già esistente.

Contestualmente la variante recepisce le indicazioni della Soprintendenza legate alla tutela del bene, in particolare in merito al restauro delle superfici perimetrali (muri e volte) delle due sale del primo piano ai lati del ridotto, dove, in seguito ai rilievi e ai saggi effettuati, sono state rinvenute alcune decorazioni che verranno recuperate.

» leggi tutto su www.ivg.it