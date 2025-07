Vado Ligure, firmato il Protocollo d’intesa per la valorizzazione delle attività dello Sportello imprese e lavoro

Vado Ligure/Savona. E’ stato firmato questa mattina (17 luglio) presso la sede dell’Unione Industriali di via Gramsci, a Savona, un Protocollo d’intesa per la valorizzazione delle attività dello Sportello imprese e lavoro.

Il protocollo rientra nell’ambito delle intese definite in occasione della sottoscrizione dell’Accordo di programma collegato alla realizzazione del Terminal Contenitori di Vado Ligure. Per questo il comune di Vado Ligure ha inteso proporre all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al Consorzio Per Genova Breakwater, ai sindacati della provincia di Savona (Cgil, Cisl e Uil) a all’Unione Industriali della provincia di Savina la sottoscrizione di questo accordo.

