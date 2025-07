Vende droga sotto casa e dalla perquisizione viene fuori tutto. Anche un taser detenuto senza autorizzazione

Alcuni residenti del Quartiere Umbertino avevano notato una reiterata serie di strani movimenti nei cortili oltre a un consumo di sostanze stupefacenti a cielo aperto. Lo avevano segnalato alla Polizia Locale che hanno così intensificato i controlli anche in modalità discreta sia con gli operatori deputati sia con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz. Durante una delle operazioni, gli agenti hanno fermato un giovane che, dopo essere entrato in un portone e aver incontrato un altro ragazzo, ne era uscito pochi secondi dopo. Un’azione decisamente sospetta e il successivo controllo ha effettivamente rivelato che il giovane aveva appena acquistato dell’hashish. Le indagini hanno portato all’identificazione dello spacciatore, un diciassettenne italiano residente nello stesso condominio.

Con l’autorizzazione della Procura, è stata eseguita una perquisizione domiciliare con l’ausilio dell’unità cinofila, che ha portato al sequestro di ulteriori dosi di sostanze stupefacenti, bilancini e materiale per il confezionamento. Le sorprese per il personale della Polizia Locale non sono finite in quanto è stato rinvenuto anche un taser detenuto senza alcuna autorizzazione: lo strumento risultava idoneo a lanciare dardi a distanza capaci di immobilizzare la vittima, proprio come quelli in uso alle forze di polizia, arma della quale è vietata la detenzione se non si è muniti di porto d’armi. Il giovane è stato deferito al Tribunale dei Minorenni per detenzione e spaccio di droga e per il possesso illecito di arma. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

