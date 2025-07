Vigili del fuoco esposti ai Pfas, il M5s al Governo: “Vogliamo chiarezza e impegni concreti”

Roma. È stata depositata alla Camera dei deputati un’interpellanza del deputato M5s Roberto Traversi per chiedere al ministro competente chiarezza e impegni concreti sulla drammatica esposizione ai Pfas dei vigili del fuoco.

“I Pfas, i cosiddetti forever chemicals perché resistenti ai processi di degradazione, sono noti per la loro persistenza nell’ambiente e nell’organismo umano con effetti nocivi sulla salute ampiamente documentati: parliamo di tumori, malattie endocrine, infertilità – dichiara Traversi -. La recente sentenza della Corte d’assise di Vicenza ha condannato gli ex dirigenti della Miteni per l’inquinamento della più grande falda acquifera europea. E per la prima volta è stato riconosciuto il nesso diretto tra l’esposizione ai Pfas e la morte di un lavoratore. Questo rischio riguarda anche i vigili del fuoco”.

