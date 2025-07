Zero Beach di Alassio: “Nessuna aggressione, il giovane è stato solo allontanato”

Alassio. Ancora una presa di posizione sul caso della presunta aggressione ai danni di un 23enne del ponente savonese avvenuto all’esterno del noto locale di Alassio Zero Beach. Prima la denuncia della madre del ragazzo, finito in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico, poi le precisazioni arrivate da parte del locale stesso, oggi quella dell’agenzia che cura la sicurezza, in quanto il giovane sarebbe stato colpito dai “buttafuori” nei momenti di coda per entrare nella location.

“L’agenzia che cura il servizio di sicurezza presso il locale “Zero Beach” di Alassio da ben 3 anni, senza mai finire sui fatti di cronaca e con condotte corrette, “Close Protection Agency” respinge con fermezza ogni coinvolgimento del proprio personale nell’aggressione riportata da alcuni organi di stampa”.

