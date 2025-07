Pronto al via il “Caprigliola Blues Festival 2025”, due serate (18-19 luglio) di musica, cibo e bevande nel borgo dell’Aullese. Protagonisti del concerto della serata odierna, in programma dalle 22.00, saranno i The Good Ole Boys, tribute band dei Blues Brothers. Mentre domani, sabato 19 luglio, sempre alle 22.00, ecco sul palco Le Nuove Luci, prima band di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Ingresso libero.

