A Savona la terza edizione di “Economia in anteprima”: il Festival dedicato all’attualità economica dal 18 al 20 luglio

Savona. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Savona il Festival Economia in anteprima, l’evento che riunisce economisti, giornalisti e imprenditori nella città ligure per discutere insieme le grandi questioni del presente. L’appuntamento è previsto per questo fine settimana, con inizio oggi (18 luglio) e fino al 20 luglio, con un programma ricco e attuale.

Il festival nasce dalla sinergia tra Feltrinelli Librerie Savona e Azimut Wealth Management, con l’intento di proporre uno sguardo anticipatore sui principali temi economici, grazie a voci autorevoli, approcci narrativi diversi e un linguaggio accessibile anche ai non specialisti.

