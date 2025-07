Accoglienza migranti, Prefettura all’ex Anfi di Albenga. Il sindaco: “Ipotesi non confermata ed eventualmente temporanea”

Albenga. Si è svolto questa mattina ad Albenga il sopralluogo dei funzionari della Prefettura di Savona presso l’ex struttura Anfi, al centro del dibattito politico per un possibile utilizzo come centro di primissima accoglienza per migranti.

L’occasione ha permesso anche un momento di confronto con l’amministrazione comunale, che, in una nota ufficiale, ha precisato: “Durante l’incontro, il sindaco ha illustrato quanto emerso dal dialogo con la Prefettura, specificando che l’eventuale utilizzo dell’ex Anfi come centro di primissima accoglienza rappresenta, allo stato attuale, un’ipotesi non confermata e considerata residuale rispetto ad altre soluzioni possibili”.

» leggi tutto su www.ivg.it