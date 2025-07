Asl4, da lunedì 21 luglio operativi i primi medici di ruolo unico di assistenza primaria

Genova. Da lunedì 21 luglio 2025, saranno operativi nella Casa di Comunità di Chiavari i primi medici di Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP): entreranno in servizio presso l’ambulatorio a bassa complessità “Il Medico di Tutti” di Chiavari. Un medico sarà a disposizione delle persone tutti i giorni feriali, tra le 8 e le 20, per rispondere ai bisogni di salute che presentano situazioni per le quali è necessario un intervento tempestivo, ma che non hanno il carattere dell’emergenza, trattandosi di bisogni a bassa complessità. Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, infatti, sottoscritto il 4 aprile 2024, introduce un’importante novità: a partire dal 1° gennaio 2025, tutti i nuovi incarichi sia a tempo indeterminato sia temporanei saranno conferiti all’interno del ruolo unico di assistenza primaria. Questo significa che non cambierà nulla per i cittadini in termini di rapporto con il proprio medico di famiglia: l’attività di presa in carico e assistenza resterà invariata.

Il servizio sarà implementato in maniera progressiva. Si comincia lunedì 21 luglio nella Casa di Comunità di Chiavari con l’ambulatorio al 2° piano della Palazzina Ambulatori (ex Centro Prelievi), che sarà attivo già dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le ore 8 e le 20, con la presenza di quattro medici secondo i turni stabiliti. Si prosegue martedì 22 luglio 2025 con l’avvio dell’ambulatorio nella Casa di Comunità di Sestri Levante (Ospedale di via Terzi, 37 – ambulatorio n. 6, 1° piano), attivo a luglio un giorno alla settimana con la presenza di un medico. Dal mese di agosto, l’ambulatorio sarà attivo con orario potenziato grazie alla presenza di due medici.

