Savona. Importante innesto in casa Legino: il club ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 1991 Matteo Piana, ex Albisola, Cairese, Millesimo e Celle Varazze.

I verdeblù puntano così su un profilo affidabile e completo per rinforzare la linea mediana, inserendo in rosa un calciatore in grado di abbinare qualità tecnico-tattiche a spirito di leadership. Per lui anche cinque promozioni di categoria, due delle quali conquistate nelle ultime stagioni.

