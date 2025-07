Chiavari: l’opposizione convoca il Consiglio “No alla svendita delle azioni Iren”

Da Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini,

Nicola Orecchia (consiglieri di opposizione)

La Minoranza compatta e vigile, nonostante la calda estate, ha chiesto la convocazione

urgente di un Consiglio Comunale Straordinario per dire “No alla svendita delle azioni Iren

Acqua Tigullio S.p.A.” di proprietà del Comune di Chiavari.

Contrariamente a quanto dichiarato ad inizio luglio, infatti, il Sindaco Federico Messuti ha

nuovamente annunciato la volontà di cedere la totale partecipazione azionaria comunale

nella società mista pubblico-privata che gestisce i servizi essenziali di acquedotto, fognatura

e depurazione.

La minoranza ha, quindi, chiesto di discutere con urgenza e approvare un Ordine del

Giorno che impegni il Sindaco e la Giunta a non vendere le azioni IREN Acqua Tigullio

S.p.A..

Si tratta, infatti, di una scelta politicamente grave e contraria all’interesse pubblico, che priva

il Comune di ogni forma di controllo su un servizio essenziale, sottraendo alla Comunità un

bene che dovrebbe restare pubblico per natura, valore e funzione.

Ricordiamo che l’acqua è un bene comune, riconosciuto come tale dalla volontà popolare

espressa con il referendum del 2011, in cui milioni di cittadini italiani si sono pronunciati

contro ogni forma di privatizzazione del servizio idrico. Ignorare questo mandato significa

tradire la fiducia dei cittadini e mettere in discussione il principio della gestione pubblica

dei servizi essenziali.

La cessione totale delle quote rappresenta un atto miope, dettato da logiche meramente

contabili, che produce un danno strategico per il futuro della collettività: una volta usciti

dalla compagine societaria, il Comune non avrà più alcuno strumento per incidere su tariffe,

investimenti, manutenzioni o sulla qualità del servizio.

Non si può amministrare un territorio alienando il patrimonio pubblico per far fronte a

esigenze temporanee di bilancio. I beni comuni vanno custoditi, non svenduti.

Chiediamo trasparenza, confronto pubblico e un immediato ripensamento della decisione,

affinché si tuteli il diritto all’acqua come diritto universale e non come occasione di profitto

per pochi.

In particolare tale decisione appare anche illegittima, in quanto contrasta:

1) Con la delibera del Consiglio Comunale del 19.12.2024 con cui la stessa Maggioranza ha

deciso di mantenere la partecipazione in Iren Acqua Tigullio, riconoscendone

l’importanza strategica per la collettività ed il valore irrinunciabile del controllo pubblico

sul servizio idrico integrato;

2) Con lo statuto societario visto all’art. 5, secondo comma, prevede che: “Il Comune di

Chiavari non può possedere una partecipazione inferiore al quinto del capitale sociale” (ovvero il

20% oggi detenuto dal Comune di Chiavari);

3) Con la legge, visto che l’art. 1, terzo comma, del D.P.R. n. 533/1996 stabilisce che: “L’atto

costitutivo e lo statuto riservano all’ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del

capitale sociale. Nel caso di più enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi”.

4) Con il parere reso dall’Avv. Luigi Cocchi e richiesto da questa Giunta con determina n.

726 del 30.04.2025 secondo il quale la proposta di IREN S.p.A. risulta “incompatibile con il

patto statutario contenuto nello statuto” visto che “non assicurerebbe più la partecipazione

minima dello stesso del 20%” e per questo farebbe venire meno il fondamentale

collegamento tra la Società e il Comune di Chiavari che è titolare del servizio pubblico

dato in concessione al privato;

5) con l’interesse pubblico del Comune del Comune di Chiavari che, a fronte del contro

valore di 5,1 milioni, perderà non solo i cospicui utili che spettano al Comune e hanno

superato i 100.000,00 € annui, ma anche il controllo pubblico per il tramite dei due

membri del Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio Sindacale della

società;

Inoltre, non ci risulta che sia stata ancora fornita una valutazione da parte del

Commercialista incaricato dal Comune di Chiavari per valutare la congruità dell’offerta di

acquisto, o quanto meno non ci è stata fornita a seguito di nostra istanza di accesso agli atti.

Infine, non è stata indetta alcuna procedura ad evidenza pubblica che consenta di

individuare il miglior offerente.

