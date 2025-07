Comitato dismissione Panigaglia: “Il consiglio comunale ammette a suo modo che è pericoloso”

“Il consiglio comunale della Spezia del 14 luglio ha dimostrato che sono poco conosciute, sia le problematiche del rigassificatore di Panigaglia, la cosa peggiore che è stata collocata nel territorio spezzino, sia le nuove attività ad esso collegate che, se possibile, ne aumentano la pericolosità. Da parte dei consiglieri della minoranza vi sono stati interventi circostanziati, ma pure abborracciati, mentre l’unico consigliere che ha parlato della maggioranza è stato inesatto e facilone, con l’aggravante di aver accettato come buona l’ipocrita motivazione scritta da GNL Italia in merito alla Napoleonica”. Lo scrive Fabio Ratto, portavoce del Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia.

“Un’ignoranza oggi intollerabile, col consiglio comunale che non ha neppure ragionato sul fatto che se fossero pubblicizzati i rischi, come peraltro prevede la legge, crollerebbe il turismo e, con esso, l’economia dello spezzino e migliaia di posti di lavoro – continua la nota -. Preoccupante inoltre che non siano state citate le dolose esplosioni avvenute nel Mediterraneo su cinque petroliere, né l’attentato di Savona e le non casuali esercitazioni fatte recentemente, una a Cagliari e due in mare alla Spezia: quella antiterrorismo con 120 uomini appartenenti a 38 gruppi di forze d’intervento e l’esercitazione europea di sicurezza marittima”.

