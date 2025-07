D’Angelo: “L’anno scorso non va dimenticato. Ripartiamo con entusiasmo cercando di fare uno step in più”

“Vado controcorrente: l’anno scorso, secondo me, non va dimenticato”. Luca D’Angelo comincia con grande entusiasmo il ritiro di Santa Cristina, dove la squadra è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, svolgendo in mattinata il primo allenamento al Mulin da Coi davanti ai primi curiosi. “Sono i primi giorni, i ragazzi a disposizione stanno molto bene. Sono stati professionali perché hanno seguito il lavoro dato da svolgere durante l’estate. Si deve cominciare con grande entusiasmo, possiamo fare un bellissimo campionato con una società che ci sostiene e un grande pubblico”, racconta nelle prime dichiarazioni della stagione.

Anno nuovo ma stessa linea per il tecnico, che alla squadra chiede sempre le stesse cose: “Abbiamo ottenuto risultati in questi due anni tramite il lavoro con tranquillità anche nei momenti non semplici, formula che dovremo riproporre anche quest’anno. I ritiri cambiano nelle metodologie, ma hanno sempre la stessa finalità. Ci si deve preparare atleticamente innanzitutto, ma anche a livello tecnico e tattico”, dice l’allenatore, che poi prosegue: “Alla squadra chiedo sempre la stessa cosa. Serve entusiasmo nello sport e nella vita e ogni allenamento dobbiamo cercarlo, alimentarlo dentro di noi. Tanti mi hanno detto che va dimenticata la stagione passata: io vado controcorrente, dico che abbiamo fatto qualcosa di incredibile, con emozioni quasi tutte positive. Abbiamo riavvicinato totalmente il pubblico alla squadra, dopo lo scollamento che c’era stato in precedenza. La campagna abbonamenti sta andando molto bene, dobbiamo puntare sull’entusiasmo e ritrovare il Picco pieno come lo è stato l’anno scorso. Penso che lo step in più debbano farlo tutti. Non perché siamo arrivati terzi e in finale playoff, ma perché nello sport la finalità è sempre migliorarsi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com