Degrado al Montale: cassonetti insufficienti e rifiuti sparsi ovunque. I residenti chiedono interventi urgenti

“Questo è lo stato della raccolta differenziata in Via del Mattone, in località Montale, nel comune della Spezia”. I residenti della zona hanno contattato la redazione di Città della Spezia per denunciare lo stato di degrado che si registra quotidianamente nei pressi dell’isola zonale della raccolta differenziata a causa degli abbandoni e della presenza di cinghiali e gabbiani, che fanno scempio dei sacchetti lasciati fuori dai cassonetti, per malfunzionamento, capienza insufficiente o semplice inciviltà.

“Le fotografie sono relative ai giorni scorsi e sono la dimostrazione che nessuno si interessa di questa situazione. Bel biglietto da visita per i numerosi turisti che frequentano le strutture extra albeghiere della zona… Occorre predisporre, subito, una seconda postazione di cassonetti – visto che quelli esistenti sono sempre stati insufficienti – e una telecamera per sanzionare gli incivili”, concludono dal Montale.

