Europa Verde, Simonetti: “Con la caccia a fringuelli e storni la Regione confonde poesia e politica venatoria”

“Con la delibera che autorizza la caccia in deroga a 30mila fringuelli e oltre 10mila storni, la giunta regionale ligure ha compiuto un salto logico e culturale che ha dell’incredibile, dal Purgatorio di Dante alla fucilazione in campagna, passando per Carducci e Artusi. Con buona pace della tutela ambientale e delle direttive europee”, così Simona Simonetti, co-portavoce regionale di Europa Verde.

“Questa decisione, che consente l’abbattimento di specie protette e non cacciabili, è un atto grave, anacronistico e contrario alle normative europee – prosegue – fringuelli e storni non sono bersagli mobili né ingredienti per piatti tipici: sono parte fondamentale della biodiversità e della catena ecologica, già fortemente minacciata dai cambiamenti climatici e dalla cementificazione selvaggia”.

