Ex Ilva e l’ipotesi del forno elettrico, Grondona (Fiom): “Così si rilancia la siderurgia a Genova e in tutto il Nord”

Genova. Storico segretario della Fiom genovese che ha guidato per oltre un ventennio, Franco Grondona ha vissuto gli anni in cui le fabbriche a Genova avevano decine di migliaia di addetti. Ha difeso con i denti lo stabilimento di Fincantieri di Sestri Ponente con le proteste, gli scioperi e l’occupazione dell’aeroporto che gli è costato anche un processo penale (“La Fincantieri di Sestri l’ho salvata io” dice oggi senza falsa modestia).

Militante e poi dirigente di Lotta Comunista, a 23 anni si è messo a fare l’operaio a Campi mentre aveva già dato tutti gli esami della Facoltà di Economia e Commercio. Ha portato in piazza migliaia di metalmeccanici per difendere il proprio posto di lavoro, compresi quelli della travagliata ex Ilva di cui ha vissuto come leader sindacale tutti i capitoli principali, dalla chiusura dell’altoforno al commissariamento, alla vendita a Arcelor Mittal.

» leggi tutto su www.genova24.it