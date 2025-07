I piccoli del centro estivo Lindbergh ripuliscono dai rifiuti le rive del Magra

Venti ragazzi tra i 4 e gli 11 anni del Centro Estivo Lindbergh di Arcola hanno partecipato con impegno e divertimento a un’attività di raccolta dei rifiuti plastici abbandonati lungo le rive del fiume Magra, nella zona tra Crociata e Battifollo.

L’iniziativa, parte del progetto “Alleanza per il Fiume”, promossa dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dal Consorzio Canale Lunense, con il supporto dei volontari dell’associazione Blue-Life, ha permesso in poco più di un’ora di recuperare quattro sacchi di rifiuti plastici e persino un vecchio pneumatico da camion.

Muniti di guanti, pinze e cappellini forniti dal Consorzio, l’allegro esercito ha lanciato la sfida a raccogliere quanti più materiali possibile, trasformando così un importante momento educativo in un gioco coinvolgente. Al termine dell’attività di raccolta, il gruppo si è ritrovato nell’area verde lungo il fiume per un breve momento di pausa e condivisione. In quell’occasione, alcuni partecipanti hanno espresso le loro impressioni sull’esperienza appena vissuta, sottolineando l’importanza del gesto compiuto e il desiderio che simili iniziative possano proseguire nel tempo.

