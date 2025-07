“Impegno per Finale” attacca l’amministrazione: “Via Dante sempre di più simbolo dell’assenza di visione”

Finale Ligure. “Via Dante è sempre di più il simbolo dell’assenza di visione dell’amministrazione comunale”. Così, in una nota, i quattro consiglieri di minoranza di “Impegno per Finale”.

“Dopo oltre un anno di nuova amministrazione, via Dante non ha ancora un nuovo progetto – notano ancora i rappresentanti dell’opposizione consiliare – Il precedente fatto dall’amministrazione Frascherelli, evidentemente non piaceva e quindi, nonostante risorse pubbliche impegnate per avviare la riqualificazione della via con la creazione di una ciclabile, si decide di bloccare tutto, eliminare la previsione di finanziamento e di completamento e lasciare la via un pericolo quotidiano ed un orrore dal punto di vista dell’immagine”.

