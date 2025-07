Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato in concorso tra loro un 35enne e un 44 enne per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, solo il 35enne, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

La scorsa notte i due erano in via Gramsci a bordo di uno scooter rubato, intercettati da una volante, si sono dati alla fuga in via delle Fontane per eludere il controllo.

» leggi tutto su www.genova24.it