Incidente a Struppa, l’agente della polizia locale in sala operatoria: condizioni disperate

Genova. I medici dell’ospedale San Martino stanno tentando il tutto e per tutto per salvare la vita dell’agente di polizia locale genovese di 31 anni che nella mattina di oggi, venerdì 18 luglio, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Struppa, in Val Bisagno.

Il giovane è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per cercare di fermare l’emorragia provocata dallo schianto tra la moto alla quale era in sella e un’automobile dove viaggiavano una donna e le due figlie piccole.

» leggi tutto su www.genova24.it