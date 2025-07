Intelligenza Artificiale e Pmi: opportunità, sfide e sviluppi per il territorio spezzino. Incontro di Cna giovani

L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Dall’uso generalizzato dei più noti chatbot attualmente disponibili sul mercato, fino alle applicazioni in ambito produttivo e imprenditoriale, l’AI rappresenta oggi una sfida e un’opportunità che è fondamentale conoscere e cogliere per uno sviluppo sostenibile e innovativo.

A livello europeo, la Commissione ha recentemente avviato l’iniziativa AI Factory, con l’obiettivo di sviluppare, all’interno del contesto continentale, competenze, conoscenze e infrastrutture necessarie a sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei diversi settori produttivi. In Italia, il progetto ha preso forma attraverso IT4LIA, l’AI Factory nazionale, un consorzio guidato da Cineca e composto da numerosi partner pubblici e privati. Tra i diversi servizi offerti da IT4LIA vi sono anche momenti di confronto con il tessuto produttivo nazionale, con l’obiettivo di supportare e facilitare l’integrazione delle tecnologie più avanzate all’interno delle realtà locali.

È in questo contesto che si inserisce il seminario in programma per il prossimo 25 luglio, pensato per avvicinare la comunità spezzina al mondo dell’intelligenza artificiale. L’evento, promosso da Cna Giovani Imprenditori La Spezia, si propone di favorire la creazione di sinergie e spazi di condivisione, che possano fungere da catalizzatore per nuove progettualità e opportunità future. Il seminario d’approfondimento si svolgerà venerdì 25 luglio alle ore 17.30 presso la Sala Louge del Porto Mirabello e a seguire si terrà la Premiazione a Human Drone, un riconoscimento alle idee che volano alto. Ad affrontare le tematiche utili ai giovani imprenditori sarà Matteo Angelinelli, data engineer presso il dipartimento HPC di Cineca.

In conclusione, per tutti i partecipanti aperitivo e networking con rinfresco vista mare.

L’evento è gratuito su prenotazione, iscriviti qui: https://sp.cna.it/insight

