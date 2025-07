La piscina naturale è più “soft”: la musica accompagna i nuotatori e la ressa è un lontano ricordo

Porto Venere ha ospitato l’edizione 2025 della sua piscina naturale. L’atmosfera è apparsa decisamente più tranquilla e rilassata rispetto alle edizioni passate. L’evento si è aperto con uno spettacolo acquatico, mentre una musica soft ha accompagnato il resto della giornata, diffondendosi nella baia. Poi, la concomitanza dello sciopero dei bus non ha creato particolari disagi e chi era in dubbio ha optato per il trasporto via mare. Questa l’istantanea che arriva da Porto Venere dove questo pomeriggio, dalle 15 alle 18, si è tenuta l’edizione 2025 della piscina naturale.

