Sono stati 10.074 i reati ‘spia’ registrati in Liguria nel 2024, indicatori potenziali della presenza mafiosa nell’economia e nella società. Una media di oltre 27 reati al giorno.

Il dato è stato diffuso in occasione della tappa genovese di “Navigare Libera”, il viaggio in barca a vela organizzato dall’associazione Libera, nata trent’anni fa per promuovere l’impegno civile contro le mafie.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com