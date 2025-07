“Navigare Libera”, il viaggio in barca a vela per diffondere la cultura della legalità arriva a Genova

Genova. Giro di boa per “Navigare Libera” il viaggio in barca a vela di Libera, per ascoltare la Liguria, per dare voce al territorio e raccogliere idee, esperienze e proposte sul futuro della regione. Partito il 14 luglio da Sarzana,la barca a vela di 7 metri che sta solcando le acque liguri, da Levante a Ponente, arriva a Genova per una serie di iniziative sui migranti e sui beni confiscati. Dopo Genova sarà la volta di Savona dove si svolgerà un flash mob e incontro sugli interessi criminali nei porti alla presenza di Chiara Valentini e Luca Traversa, sostituti procuratori Savona, il 23 luglio chiusura del viaggio a Bordighera-Diano Marina alla presenza del presidente nazionale di Libera, Luigi Ciotti.

In questi primi 5 giorni di navigazione a bordo, lo spazio ristretto e condiviso della barca è stata l’occasione per confrontarsi, raccontare storie di impegno civile e riflettere sul rapporto personale e collettivo con questa terra. Ma “Navigare Libera” è anche un viaggio a terra. Ad accogliere la barca in ogni porto la presenza di un “equipaggio ligure” di realtà associative, movimenti, mondo del volontariato. Con “Navigare Libera” viaggia “Fame di verità e giustizia” la campagna nazionale a 30 anni dalla nascita di Libera e della sua rete associativa, che sta attraversando il Paese, da Nord a Sud e l’Europa con con l’obiettivo al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti partendo dai punti dell’agenda civile.

» leggi tutto su www.genova24.it