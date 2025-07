Nella sala consiliare della Provincia due giornate di alta formazione su contrattualistica pubblica e procedimento amministrativo

Savona. Due giornate dense di contenuti, riflessioni e aggiornamenti normativi si sono svolte presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Savona, rivolte al personale tecnico e amministrativo impegnato quotidianamente nella gestione della macchina pubblica.

Il ciclo formativo, articolato su due distinti momenti, ha avuto al centro temi importanti per l’efficienza, la trasparenza e la legittimità dell’azione amministrativa. La prima giornata ha posto l’accento sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), come recentemente modificato dal D.Lgs. 209/2024, soffermandosi sulle principali novità legislative, interpretative e giurisprudenziali in materia di procedure di gara, affidamenti, principi generali e responsabilità, nonché di controllo sui requisiti di partecipazione.

» leggi tutto su www.ivg.it