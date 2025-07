Nuova iniziativa del Comune di Aulla contro l’ipotesi di realizzazione del Cpr a Pallerone

La battaglia del Comune di Aulla contro il Cpr di Pallerone s’intensifica con una nuova scelta politica. Il capogruppo di maggioranza Pd Giovanni Schianchi ha chiesto l’intervento della segreteria provinciale del partito per sostenere ufficialmente la linea di contrarietà del sindaco Roberto Valettini. L’iniziativa segna un’escalation nella mobilitazione, trasformando la questione da battaglia locale a dossier provinciale. Schianchi punta a costruire un fronte politico più ampio che possa amplificare la voce di un territorio già provato dalla bonifica dell’ex Cjmeco di Pallerone. Il sindaco Valettini torna intanto a ribadire con fermezza la contrarietà del Comune di Aulla alla realizzazione del Cpr nel territorio comunale, una posizione che ha il pieno sostegno della cittadinanza e di tutto il consiglio comunale. “Non posso che tornare ad esprimere la mia contrarietà alla creazione di un Cpr nel nostro territorio ed in ciò so di farmi sicuro interprete della volontà dei miei cittadini”, dichiara il sindaco Valettini. “In questa ipotesi ravviso non solo l’inopportunità della scelta ma, nel caso specifico, c’è anche una totale inadeguatezza del luogo”.

Le scelte dell’amministrazione di Aulla sono inequivoche nel contrastare questa ipotesi in linea con le azioni già messo in campo per contrastare questa ipotesi: già il 23 ottobre 2023 con l’approvazione di una delibera consiliare di contrarietà politico-amministrativa; il 16 giugno il consiglio comunale ha discusso due mozioni (una di maggioranza e una di minoranza) di forte contrarietà al Cpr, poi confluite in una mozione unitaria; l’amministrazione comunale aullese si è inoltre fatta promotrice di una mozione all’Unione dei Comuni della Lunigiana per estendere la battaglia a livello territoriale. Nelle interlocuzioni sono stati sottolineati altresì gli impedimenti di natura tecnica come rilevati dal Dirigente tecnico competente dell’ente, il quale ha sottolineato le seguenti criticità dell’area sita di fronte all’ex Cjmeco:

