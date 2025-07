Ordinanza antismog, a Genova in arrivo nuove deroghe. Possibile il rinvio per i diesel Euro 5

Genova. Sono in arrivo nuove deroghe all’ultima ordinanza antismog del Comune di Genova, quella che vieta la circolazione nell’area centrale alle auto diesel Euro 4 o categorie inferiori come risposta alla procedura di infrazione europea per l’inquinamento da biossido di azoto. E ci sono buone speranze che l’ulteriore limitazione ai danni degli Euro 5, attualmente prevista dal 1° ottobre 2025, possa slittare almeno di qualche mese. È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone e gli assessori comunali Emilio Robotti (Mobilità sostenibile) e Silva Pericu (Ambiente).

“Il piano regionale della qualità dell’aria, approvato a gennaio, ha superato la valutazione ambientale strategica e tornerà in giunta a settembre prima di andare in commissione e poi in Consiglio regionale – spiega Giampedrone -. Se le misurazioni derivanti dall’applicazione dell’ordinanza sugli Euro 4 mostreranno già un miglioramento, valuteremo la possibilità di prorogare il termine per gli Euro 5 da ottobre 2025 ai primi mesi 2026, anche perché la scadenza europea per la prima categoria era fissata a giugno 2024, quindi dovremmo avere almeno sei mesi di tempo. Abbiamo chiesto al Comune di fornirci più dati possibili e di aumentare controlli e monitoraggi, in modo da corroborare l’ipotesi di rinviare lo stop”.

