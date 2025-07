Parole ubikate in mare, ad Albissola la presentazione di “Io che ti ho voluto così bene” di Roberta Recchia

Albissola Marina. Per “Parole ubikate in mare”, la rassegna letteraria a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca, sabato 19 luglio alle 21.15 in piazza della Concordia Albissola Marina la scrittrice Roberta Recchia presenta il libro “Io che ti ho voluto così bene” (Rizzoli).

Un romanzo carico di grazia sulla possibilità di rinascere e di saper perdonare, con un protagonista che ci conquista e ci commuove da subito: perché la sua voce ci arriva con tutta la pienezza dei silenzi e delle verità sussurrate.

